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جنش: الفوز على فاركو يعطي لنا الثقة..والبدايات دائمًا تكون صعبة

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جنش: الفوز على فاركو يعطي لنا الثقة..والبدايات دائمًا تكون صعبة جنش: الفوز على فاركو يعطي لنا الثقة..والبدايات دائمًا تكون صعبة

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أعرب محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على فاركو، في بطولة الدوري.

وحقق فيوتشر الفوز على فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال جنش، في تصريحات تليفزيونية :«قدمنا مباراة قوية أمام فاركو، البدايات دائمًا تكون صعبة، خاصة أننا نعاني من غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة».

وأضاف :«الفوز على فاركو، مهم جدا بالنسبة لنا ويعطينا ثقة كبيرة في المباريات المقبلة من مسابقة الدوري».

وأشار :«نتمنى الشفاء لسعد سمير، قائد الفريق، الذي تعرض للاصابة بجرح في الوجه نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة»، مؤكدًا:«سنذهب جميعًا إلى المستشفى للاطئمنان عليه».

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