مجلس الإسماعيلي: نفتخر دائمًا بالإنتماء للدراويش وسنتحول لصفوف المشجعين

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عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الاجتماع الأخير له مساء الاثنين، وذلك قبل انتخاب مجلس إدارة جديد في 31 أكتوبر الجاري.

وأجمع مجلس الإدارة على احترامه الكامل لجماهير النادى الإسماعيلي العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية متمنين لهم التوفيق في اختيار وانتخاب مجلس إدارة جديد من السادة المرشحين يليق بالنادي وقادر على تحقيق أمنيات جماهيره.

ويؤكد مجلس الإدارة على الانتقال من مقاعد مجلس الإدارة إلى صفوف الجماهير لقلعة الدراويش داعمين ومشجعين لهذا النادى الذي نتشرف جميعا بالانتماء له وسيبقي دائما العشق الأول والأخير ومع أطيب التمنيات بالتوفيق للنادى الإسماعيلي.