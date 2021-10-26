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أهدى بيج رامى المتوج بلقب مستر أولمبيا، بالنسخة الأخيرة من البطولة هذا التتويج إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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وقال رامى، في تصريح لبرنامج صاحبة السعادة على شاشة قناة دى إم سى، إن الرئيس هو الداعم الأول للرياضة، ويجب أن أهدى له التتويج، مشيرا إلى أن أسعد لحظة في البطولة عندما قام برفع علم مصر بعد التتويج.

وأصبح بيج رامى أول لاعب مصرى يُتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربى وإفريقيا مرتين متتاليين.

ونجح بيج رامى في أن يصبح حديث الصباح والمساء في الشارع الرياضى، بعد تتويجه بلقب ببطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى، بعد تغلبه على منافسه الأمريكى براندون كيرى والإيرانى هادى شوبان.