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وزيرة البيئة المصرية: النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياة على كوكب الأرض

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وزيرة البيئة المصرية: النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياة على كوكب الأرض وزيرة البيئة المصرية: النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياة على كوكب الأرض

القاهرة - مباشر: أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ودورها الهام في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادم، خاصة في ظل الظروف التي يعاني فيها العالم من تداعيات العلاقة بين الانسان والكوكب، حيث أسفرت هذه العلاقة عن تأثيرات على صحة كليهما.

جاء ذلك خلال كلمة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، خلال مشاركتها فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي أطلقتها المملكة العربية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لبيان صحفي.

ويشارك في تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالي وبمشاركة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وجون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياة على كوكب الأرض، وهو يتم من خلال سياسات تمكينية وتمويل مستدام وشراكات مع كافة أطياف المجتمع. 

كما أكدت وزيرة البيئة، أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الأخضر وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام.

وأضافت الوزيرة، أن تعد من الدول التي لديها توجهاً لإرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة مستندةً على العديد من الآليات المؤسسية و التشريعية والتمويلية .

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الاستراتيجيات التي تم الانتهاء منها سواء الشاملة مثل رؤية مصر 2030 التي تأخذ في مضمونها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية منخفضة الكربون والتي تم الانتهاء منها، كما تم الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 نظراً لإدراكنا لأهمية النظر والاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وسوف يتم إطلاق تلك الإستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية في جلاسكو، حيث تضم مجالات كلاً من التخفيف والتكيف.

ونوهت، بأن الاستراتيجية وحدها لن تحل المشكلة، لذا فقد قامت المصرية في ظل جائحة كورونا بتخضير موازنة الدولة، كما تم إصدار دليل إرشادى لمعايير الإستدامة البيئية لتكون الحاكم لكل مشروعات الحكومة، مشيرةً أنه سوف نصل في عام 2021-2022 إلى691 مشروع أخضر، ونأمل أن نصل إلى أن تكون 30 بالمائة من مشروعاتنا خضراء بحلول عام 2024.

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