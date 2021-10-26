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محمد صلاح: أعشق «البلايستيشن» ولا أحب مواقع التواصل الاجتماعي

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محمد صلاح: أعشق «البلايستيشن» ولا أحب مواقع التواصل الاجتماعي محمد صلاح: أعشق «البلايستيشن» ولا أحب مواقع التواصل الاجتماعي

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قال الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يحب قضاء الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ظهور تلفزيوني.

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وأضاف هداف الدوري الإنجليزي الممتاز أنه يفضل قضاء بعض الوقت في ألعاب الفيديو «البلايستيشن».

يقدم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أداءً مميزًا خلال المواسم الأخيرة وهو ما جعله ضمن قائمة الأفضل في العالم وسط ترشحات من خبراء للفوز بالكرة الذهبية.

ويحظى الدولي المصري باهتمام جماهيري كبير في القارة الأوروبية، وخاصة داخل بريطانيا بفضل تألقه اللافت خلال الموسم الأخير فضلًا عن كونه واجهة لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.

ونجح محمد صلاح في إعادة ليفربول إلى منصات التتوّيج بالحصول على لقب البريميرليج بعد غياب دام لعقود إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال أرووبا.

المصرى اليوم

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