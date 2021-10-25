انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة العمرانية

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قررت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، انتداب عناصر الأدلة الجنائية لكشف أسباب حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة العمرانية، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بالطابق الـ9 فوق الأرضي بالعقار الكائن 29 شارع شبيطة المتفرع من شارع الهنيد، بمنطقة العمرانية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتبين نشوب الحريق باسطوانة غاز طبيعي بالشقة. وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.