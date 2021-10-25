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أتوس الفرنسية تعلن زيادة أعمالها في بمجالات التكنولوجيا

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أتوس الفرنسية تعلن زيادة أعمالها في مصر بمجالات التكنولوجيا أتوس الفرنسية تعلن زيادة أعمالها في بمجالات التكنولوجيا

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أعلنت شركة أتوس الفرنسية والتي تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبرانى والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، عن التوسع في حجم أعمالها في وزيادة العاملين بالشركة لخدمة المنطقة من مصر. جاء هذا خلال زيارة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى فرنسا على هامش زيارة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

ودعا الوزير في اللقاء مع عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال التكنولوجيا إلى استضافة بعثة أعمال من أعضاء مؤسسة المديف للقاهرة خلال عام 2022 من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والفرنسي.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن موقع مصر الجغرافى في قلب العالم الذي يربط بين آسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابلا بحريا، ويجرى حاليا إنشاء 5 أخرى؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات في أسيا وأوروبا، موضحا الجهود المبذولة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية في كافة أنحاء الجمهورية مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف، منوها إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير إنترنت فائق السرعة للمنازل في 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازى على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى.

ودار حوار مفتوح حول خطة واستراتيجية مصر الرقمية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى الواعد الذي يعد أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ وساهم في الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5%؛ حيث أشاد الجانب الفرنسى بالإنجازات والأرقام الإيجابية التي حققها القطاع.
وشمل الحوار المناقشة حول متطلبات التدريب والتمكين للشباب المصرى للعمل في القطاع وخدمة جهود التحول الرقمي، وإنشاء المدن الذكية، وسبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الأمن السيبراني، وتأمين النظم الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لخدمة قطاع التكنولوجيات المالية والأطر التنظيمية اللازمة لتفعيله، والشبكات التشاركية.

المصرى اليوم

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