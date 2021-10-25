محمد سعد يستعد لعرض «اللمبي في الجاهلية» بموسم الرياض

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أعلن الفنان محمد سعد استعداده لتقديم مسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحمل أسم «اللمبي في الجاهلية».

ونشر محمد سعد بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «مع السلامو عليكو.. إلى كل شاب وكل فتاء انتظروني في مهرجان الرياض في مسرحية اللمبي في الجاهلية.. من طرف أخوكو اللمبي».

وبدأ منذ أيام محمد سعد بروفات مسرحية «اللمبى في الجاهلية»، وذلك على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة عدد كبير من فناني الكوميديا منهم ويزو وطاهر أبوليلة وحسن عبدالفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.