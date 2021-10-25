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أصيبت بكسر في الجمجمة.. التحقيقات تكشف تفاصيل شروع طفل في قتل جارته بالهرم

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أصيبت بكسر في الجمجمة.. التحقيقات تكشف تفاصيل شروع طفل في قتل جارته بالهرم أصيبت بكسر في الجمجمة.. التحقيقات تكشف تفاصيل شروع طفل في قتل جارته بالهرم

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«مكانش قصدي».. بهذه الكلمات برر الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، والمتهم بـ الشروع في قتل طفلة جارته بمنطقة الهرم بالجيزة عمرها 11 سنة، بغرض سرقة سلسلة كانت ترتديها ظنًا منه أنها ذهبية بينما هي فالصو، أمام جهات التحقيقات، سبب إقدامه على ضرب الفتاة بحجر على رأسها، موضحًا أنها ضربته الأول بالطوب.

وأظهر تقرير طبي، إصابة الطفلة المجني عليها بكسر في الجمجمة، ما استدعى لعملية جراحية.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد نقل طفلة إلى المستشفى، مصابة بجرح برأسها نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب. وتبين من التحريات أن طفل اعتدى عليها بحجارة، لسرقة سلسلة ترتديها وفر هاربًا. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

المصرى اليوم

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