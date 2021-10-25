الصحة السودانية تعلن عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات

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أعلن مسؤول بوزارة الصحة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات التي وقعت الاثنين، عقب الأحداث الأخيرة.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر حسابه على تويتر، الانقلاب العسكري في السودان، ودعى إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين، وقال إن الأمم المتحدة «ستواصل الوقوف» إلى جانب شعب السودان.

وأضاف جوتيريش: «يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس».

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تحدثت عن استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية».

وقالت نائب المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إن «هذه الإجراءات تتعارض بشدة مع إرادة الشعب السوداني»، وكررت الدعوة إلى «انتقال ديمقراطي في السودان».

وبدورها، اعتبرت الحكومة البريطانية أن «الانقلاب» في السودان «خيانة غير مقبولة للشعب السوداني وانتقاله الديمقراطي».

وقالت وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد، إنه يتعين الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي تم نقله إلى مكان لم يُكشف عنه مع مسؤولين مدنيين آخرين، وحذرت من أن «أولئك الذين لا يحترمون الحق في الاحتجاج دون خوف من العنف، سيحاسبون».

و أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه على تويتر، أن فرنسا تدين «بأشد العبارات» الانقلاب في السودان، وقال: «أعبر عن دعمي للحكومة الانتقالية السودانية وأدعو إلى الإفراج الفوري واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين».