جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول السودان
تنظر محكمة بريطانية، بدءا من الأربعاء، في طعن تقدّمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار صدر عن قاض بريطاني رفض طلب تسليم مؤسس «ويكيليكس»،...
يعيش السودان حالة طورائ للمحافظة على أهداف ثورة ديسمبر 2018، حيث وجه قادة الجيش السوداني والدعم السريع والشرطة، بتنفيذ حالة الطوارئ...
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد
ألغى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. وأعلن الرئيس القرار عبر...
أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اختتام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي عقدت اليوم...
السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي
انطلقت في الرياض فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة دولية واسعة، وكانت السعودية أطلقت قبل يومين مبادرة «السعودية...
حضور دولي واسع شهدته قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تكلل بترحيب أممي ودولي بالمبادرة وثناء على جهود المملكة العربية السعودية،...
قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت ملتزمة بكل ما يصدر عن قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر». وأضاف، الشيخ...
أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لدى افتتاحه اليوم الاثنين قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخصر،...