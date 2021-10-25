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جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول السودان

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محاولة جديدة لتسليم أسانج

تنظر محكمة بريطانية، بدءا من الأربعاء، في طعن تقدّمت به الأمريكية ضد قرار صدر عن قاض بريطاني رفض طلب تسليم مؤسس «ويكيليكس»،...

eef61d9c37.jpgأبها: الوطن
49aaf35851.jpg19 ربيع الأول 1443 هـ

قلق دولي من الوضع السوادني

يعيش السودان حالة طورائ للمحافظة على أهداف ثورة ديسمبر 2018، حيث وجه قادة الجيش السوداني والدعم السريع والشرطة، بتنفيذ حالة الطوارئ...

icon-byline.pngأبها: بتول عسيري
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. تلغي حالة الطوارئ في البلاد

ألغى الرئيس المصري عبدالفتاح ، الاثنين، حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. وأعلن الرئيس القرار عبر...

icon-byline.pngالقاهرة الوكالات
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر

أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اختتام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي عقدت اليوم...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي

انطلقت في الرياض فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة دولية واسعة، وكانت السعودية أطلقت قبل يومين مبادرة «السعودية...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

ترحيب إقليمي وعالمي بمبادرة السعودية الشرق الأوسط الأخضر

حضور دولي واسع شهدته قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تكلل بترحيب أممي ودولي بالمبادرة وثناء على جهود المملكة العربية السعودية،...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

ولي عهد الكويت: ملتزمون بما يصدر عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت ملتزمة بكل ما يصدر عن قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر». وأضاف، الشيخ...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

ولي العهد: إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون

أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لدى افتتاحه اليوم الاثنين قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخصر،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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