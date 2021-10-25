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الفيصل اجتمع مع جوعان .. والتقى رؤساء عددٍ من اللجان الأولمبية الدولية

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اجتماعات الانوك اختتمت في كريت

الفيصل اجتمع مع جوعان .. والتقى رؤساء عددٍ من اللجان الأولمبية الدولية

اختتمت مساء اليوم الاثنين أعمال الجمعية العمومية الـ25 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية التي استمرت على مدى يومين في جزيرة كريت اليونانية، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية .

من جهة أخرى عقد الفيصل عددًا من الاجتماعات على هامش الجمعية العمومية للأنوك، حيث التقى نظيره القطري الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.

كما التقى "الفيصل" رئيسة اللجنة الأولمبية الأمريكية 'سوزان ليونز'، واللذان تناولا استعراض سبل التعاون المشترك بين اللجنتين الأولمبيتين.

واستقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأوربية، ⁦‪⁩ 'سبيروس كابرايوس' والأمين العام 'إيمانويل كوليمباديس'.

وقدم "الفيصل" خلال لقائه بهما، التهنئة للأسرة الأولمبية في اليونان؛ على نجاح استضافة اجتماعات الأنوك.

كما التقى الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية في جنوب إفريقيا 'باري هيندريكس، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كلوس شورمان.

حضر اللقاءات، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمين العام الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضوا مجلس الإدارة ياسر المسحل وأضواء العريفي، والمدير التنفيذي لإدارة المراسم والفعاليات الأميرة رهام بن سيف الإسلام بن سعود، والمدير التنفيذي لإدارة التسويق والتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص.

الفيصل اجتمع مع جوعان .. والتقى رؤساء عددٍ من اللجان الأولمبية الدولية

الفيصل اجتمع مع جوعان .. والتقى رؤساء عددٍ من اللجان الأولمبية الدولية

الفيصل اجتمع مع جوعان .. والتقى رؤساء عددٍ من اللجان الأولمبية الدولية

الفيصل اجتمع مع جوعان .. والتقى رؤساء عددٍ من اللجان الأولمبية الدولية

الفيصل اجتمع مع جوعان .. والتقى رؤساء عددٍ من اللجان الأولمبية الدولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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