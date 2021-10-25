أخبار عاجلة

"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري -
جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل -
"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا -
كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية -
إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد -
كاتب أوروبي : عمل الإرهاب الإخواني يزداد في الخفاء ويتطلب من دول أوروبا تغيير سياستها -
المنوفية : إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المنشآت الحكومية -
منهم 29 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 2537 شابا في القليوبية -
معيط: كنا نأمل أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطن بعد الإصلاحات -
مسؤول إسرائيلي: سنتعامل مع فرنسا بشأن قضية برنامج بيجاسوس «بتكتم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أمريكا تدعو إسرائيل إلى مراجعة مسألة تطبيع العلاقات مع السودان في ظل التطورات الأخيرة

Print
أمريكا تدعو إسرائيل إلى مراجعة مسألة تطبيع العلاقات مع السودان في ظل التطورات الأخيرة أمريكا تدعو إسرائيل إلى مراجعة مسألة تطبيع العلاقات مع السودان في ظل التطورات الأخيرة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إسرائيل إلى مراجعة مسألة تطبيع العلاقات مع السودان في ظل التطورات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن «إسرائيل عليها مراجعة مسألة التطبيع مع السودان في غضون الساعات والأيام المقبلة إذا استمر الوضع كما هو عليه».
وأعلنت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان على خلفية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة.

وحذرت من أن «أي تغيير يطرأ على الانتقالية بالقوة سيخاطر بالمساعدات التي نقدمها للسودان والعلاقات الثنائية»ة مجددا الدعوة للإفراج عن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والمسؤولين الآخرين المحتجزين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد رفضه الاستقالة .. رئيس الحكومة اللبنانية: ناشدت قرداحي تغليب حسه الوطني

بعد رفضه الاستقالة .. رئيس الحكومة اللبنانية: ناشدت قرداحي تغليب حسه الوطني

السيسي يلتقي رئيس الحكومة الليبية

السيسي يلتقي رئيس الحكومة الليبية

الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني

الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني

في كورويا الجنوبية .. الحكومة تعلن قواعد جديدة للتعايش مع كورونا وتخفيف القيود

في كورويا الجنوبية .. الحكومة تعلن قواعد جديدة للتعايش مع كورونا وتخفيف القيود