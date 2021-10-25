أخبار عاجلة

"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري -
جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل -
"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا -
كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية -
إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد -
كاتب أوروبي : عمل الإرهاب الإخواني يزداد في الخفاء ويتطلب من دول أوروبا تغيير سياستها -
المنوفية : إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المنشآت الحكومية -
منهم 29 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 2537 شابا في القليوبية -
معيط: كنا نأمل أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطن بعد الإصلاحات -
مسؤول إسرائيلي: سنتعامل مع فرنسا بشأن قضية برنامج بيجاسوس «بتكتم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الأوقاف : قرار الرئيس إلغاء الطوارئ شجاع ومؤشر إيجابي على استقرار الدولة

Print
وزير الأوقاف : قرار الرئيس إلغاء الطوارئ شجاع ومؤشر إيجابي على استقرار الدولة وزير الأوقاف : قرار الرئيس إلغاء الطوارئ شجاع ومؤشر إيجابي على استقرار الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بقرار الرئيس عبدالفتاح ، بعدم مد حالة الطوارئ مؤكدا أنه قرار جرئ وشجاع يتسق مع شجاعة الرئيس ورؤيته الثاقبة للأمور، وهو مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة وأنها واحة أمن وأمان بفضل الله عز وجل ثم بفضل تضحيات أبنائها البواسل ولا سيما من ضحوا بأنفسهم من الشهداء العظام في سبيل أمنها وأمانها .

وقال وزير الأوقاف: تابعنا بفخر حالة الترحاب الكبير وطنيا ودوليا بهذا القرار الشجاع، الذي يؤكد أن ماضية بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة تعبر عن الجمهورية الجديدة، جمهورية البناء والتعمير والعبور بمصر نحو مستقبل عظيم.

وأكد وزير الأوقاف أن القرار واحد من القرارات العظيمة الشجاعة التي اتخذها الرئيس، وأذهلت الكثيرين عند صدورها وسرعان ما تحولت إلى واقع ملموس، مثل إنشاء المجري الملاحي الثاني لقناة السويس والذي تم في عام واحد، والقضاء على فيروس c، الذي تحول إلى تجربة تدرس عالميا، ومبادرات ١٠٠ مليون صحة، وحياة كريمة، والحماية الاجتماعية وتطوير الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل ما يتصل بالمشروعات القومية والبنية التحتية، ليأتي القرار الشجاع بعدم مد حالة الطوارئ بمثابة تتويج لجهود عظيمة بذلت في بناء الدولة في عهد الرئيس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

وزير التعليم يشارك في فعاليات إكسبو دبي 2020 لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم

وزير التعليم يشارك في فعاليات إكسبو دبي 2020 لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم

مصرع شخص صدمته سيارة في الخانكة

مصرع شخص صدمته سيارة في الخانكة

الرئيس السيسي: العمل على مواجهة تغيرات المناخ يعد أمرًا حتميًا (نص كامل)

الرئيس السيسي: العمل على مواجهة تغيرات المناخ يعد أمرًا حتميًا (نص كامل)