وزير الأوقاف : قرار الرئيس إلغاء الطوارئ شجاع ومؤشر إيجابي على استقرار الدولة

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أشاد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم مد حالة الطوارئ مؤكدا أنه قرار جرئ وشجاع يتسق مع شجاعة الرئيس ورؤيته الثاقبة للأمور، وهو مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة وأنها واحة أمن وأمان بفضل الله عز وجل ثم بفضل تضحيات أبنائها البواسل ولا سيما من ضحوا بأنفسهم من الشهداء العظام في سبيل أمنها وأمانها .

وقال وزير الأوقاف: تابعنا بفخر حالة الترحاب الكبير وطنيا ودوليا بهذا القرار الشجاع، الذي يؤكد أن مصر ماضية بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة تعبر عن الجمهورية الجديدة، جمهورية البناء والتعمير والعبور بمصر نحو مستقبل عظيم.

وأكد وزير الأوقاف أن القرار واحد من القرارات العظيمة الشجاعة التي اتخذها الرئيس، وأذهلت الكثيرين عند صدورها وسرعان ما تحولت إلى واقع ملموس، مثل إنشاء المجري الملاحي الثاني لقناة السويس والذي تم في عام واحد، والقضاء على فيروس c، الذي تحول إلى تجربة تدرس عالميا، ومبادرات ١٠٠ مليون صحة، وحياة كريمة، والحماية الاجتماعية وتطوير الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل ما يتصل بالمشروعات القومية والبنية التحتية، ليأتي القرار الشجاع بعدم مد حالة الطوارئ بمثابة تتويج لجهود عظيمة بذلت في بناء الدولة في عهد الرئيس.