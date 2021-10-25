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«قومي المرأة» يُشيد بحفل تخرج طالبات الكليات العسكرية

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«قومي المرأة» يُشيد بحفل تخرج طالبات الكليات العسكرية «قومي المرأة» يُشيد بحفل تخرج طالبات الكليات العسكرية

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أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالخطوة غير المسبوقة التي شهدها حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية اليوم بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية ،حيث تضمن الحفل مشاركة طالبات الكليات العسكرية لأول مرة في عرض الموسيقى العسكرية.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول محمد أحمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي لدعمه لطالبات الكليات العسكرية وادماجهن في هذا العرض الموسيقى العسكري الهام، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع نهج الدولة في تمكين المرأة ودعمها .

كما وجهت رئيسة المجلس التهنئة إلى طالبات الكليات العسكرية المشاركات في العرض الموسيقى بالحفل وعبرت عن بالغ سعادتها وفخرها بالعرض المبهر الذي أظهر مهارة واحترافية عالية، وكفاءة، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

المصرى اليوم

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