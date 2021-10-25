فيلا ومصرع شخصين وغرامة نصف مليون.. جنايات الفيوم تسدل الستار على واقعة التنقيب عن الآثار

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قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن وصادق الحداد وهاني رمسيس، وأمانة سر محمود ربيع محمد وثابت، بحبس عاطف محمود قناوى مدير تسويق شركة أسمدة وصاحب «فيلا» بقصر الجبالى بمركز الشواشنة بالفيوم لمدة عام مع الشغل وغرامة نصف مليون جنيه لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل فيلته، ووفاة اثنين سائق حفار ورئيس قسم بإحدى الشركات بالقاهرة انهار عليهما الرمال وتم استخراج جثتيهما بعد 5 ساعات بمعرفة الحماية المدنية بالفيوم. كما قضت المحكمة بالتحفظ على موقع الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار واستكمال الحفر للتنقيب داخل الفيلا على نفقة المتهم.

كانت النيابة العامة بمحافظة الفيوم قدمت لمحكمة الجنايات أقوال الملازم أول طاهر نور معاون مباحث الفيوم في الواقعة، مؤكدا أنها ترجع إلى يوم 27 مارس 2021 الماضى عندما قام المدعو عاطف محمود قناوي من مواليد 9 أبريل 1974 مدير تسويق ومقيم قصر الجبالي بالفيوم ومالك الفيلا محل الواقعة بالتنقيب عن الآثار داخل منزل واستعان بذلك بالمجني عليهما عبدالمنعم إبراهيم سليمان من مواليد 1976 رئيس قسم بإحدى الشركات بالجيزة ومحمد السيد محمد، ومقيم قرية الخريجين بمركز يوسف الصديق بالفيوم في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار على مرأى ومسمع من المتهمين.

تبين أن المجني عليهما كان موجودين في قاع الحفرة وانهار عليهما أحد جوانب الحفره ما أدى إلى غمرهما الكامل بالرمال ثم وفاتهما، وأن الحماية المدنية قامت بانتشال الجثتين الموجودتين داخل الحفرة وقيام سيارات الإسعاف بنقلهما إلى مشرحة المستشفى وتبين أنهما يرتديان ملابسهما وأن المتعلقات الموجوده في ملابس المجني عليه الأول هاتف محمول و235 جنيها ورخصة سيارة خاصة والثاني تبين أن معه هاتف محمول وحافظه نقود ومبلغ ألف و510 جنيهات وبطاقة الرقم القومي.