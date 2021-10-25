أول تعليق من مجدي عبد العاطي بعد خسارة فاركو أمام فيوتشر

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أبدى مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة فيوتشر، في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض فاركو للهزيمة أمام فيوتشر، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مجدي عبدالعاطي، في تصريحات عقب المباراة:«قدمنا مباراة جيدة أمام فيوتشر، وكنا الأفضل تحديدًا في الشوط الأول حيث كان من الممكن أن نخطف هدف، ولكن الأداء تراجع بعض الشئ في الشوط الثاني».

وأضاف :«اللاعبون لم يقصروا، ووجهت لهم الشكر عقب نهاية المباراة على الأداء الذي ظهروا عليه»، مضيفًا :«نحن في بداية موسم ومن الوارد أن نتعرض لاخفاق، خاصة اللاعبون مازالوا في مرحلة الانسجام».

وتابع :«مستوى اللاعبين سيتطور بعد توالي المباريات»، مضيفًا :«فاركو، صاعد حديثًا للدوري الممتاز، وطموحنا هو إنهاء المسابقة في مركز متقدم، ونبقى في الدوري بشكل جيد».