يعيش في مانشستر ويمتلك شركة عقارات .. أشياء لا تعرفها عن صلاح

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يقدم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أداءً مميزًا خلال المواسم الأخيرة وهو ما جعله ضمن قائمة الأفضل في العالم وسط ترشحات من خبراء للفوز بالكرة الذهبية.

ويحظى الدولي المصري باهتمام جماهيري كبير في القارة الأوروبية وخاصة داخل بريطانيا بفضل تألقه اللافت خلال الموسم الأخيرة فضلًا عن كونه واجهة لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.

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ويرصد المصري اليوم في التقرير التالي أبرز تفاصيل محمد صلاح داخل إنجلترا

يعيش في مدينة مانشستر

يفضل صلاح الإقامة في مدينة مانشستر نظرًا لأن مدينة ليفربول تعد من المناطق الصغيرة والتي ينقصها عدد من الخدمات، وهو ما دفع الدولي المصري إلى مغادرتها رفقة أسرته.

شركة عقارات

دخل محمد صلاح مجال الاستثمار العقاري في بداية العام الحالي وذلك وفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

وبدأت الشركة نشاطها برأس مال تبلغ قيمته نحو 9 ملايين جنيه إسترليني وتقوم على فرعين، في تكرار لتجربة نجم ليفربول السابق روبي فاولر.

وفيما يلي أبرز أرقام محمد صلاح كرويًا عقب الفوز على مانشستر يونايتد

وضرب محمد صلاح أربعة أرقام قياسية جديدة: أولها إحراز ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى مانشستر يونايتد، ليكون الهاتريك الأول، الذي يسجله لاعب في الدورى الإنجليزى على ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، والذى يعد من أصعب الملاعب في الدورى الإنجليزى، بسبب حماس جماهيره المنقطع النظير.

وجاء ثانى الأرقام القياسية، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاثة لقاءات متتالية على ملعب أولد ترافورد، منذ 18 عامًا. وجاء ثالث الأرقام القياسية، بعدما نجح محمد صلاح في تحطيم رقم دروجبا، وتصدر جدول قائمة الهدافين التاريخيين للأفارقة في الدورى الإنجليزى برصيد 107 أهداف، متخطيًا الإيفوارى ديديه دروجبا الذي سجل 104 أهداف.

محمد صلاح

وجاء رابع الأرقام القياسية التي ضربها صلاح بأن أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل للمباراة العاشرة على التوالى في مختلف البطولات، والخامسة على التوالى في الدورى الإنجليزى.

فيما يعتبر الهاتريك الذي سجله محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد، هو الرابع له بقميص ليفربول، حيث سبق أن أمطر شباك بورنموث بثلاثية في لقاء الفريقين بالدورى الإنجليزى موسم 2017-2018، كما نجح في الموسم ذاته في إحراز «سوبر هاتريك» في شباك واتفورد في مباراة حسمها الريدز بخماسية.