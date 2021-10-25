وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بالسويس يبحثان الإرتقاء بالخدمات الطبية للمحافظة

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استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان منذ قليل بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة، الدكتور تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، وذلك بحضور هيئة مكتب النقابة ولفيف من قيادات مديرية الصحة بالسويس وذلك لبحث سُبل الإرتقاء بالمنظومة الصحية لصالح أهالى محافظة السويس الباسله، في ظل الشراكة بين المديرية ونقابة الأطباء .

وتشهد صحة السويس مؤخراً طفرةً في الخدمات الطبية المقدمه للمواطنين، وذلك بدعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أ ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث يتم تقديم خدمات طبية نوعية لأول مرة بالمحافظة، لم تكن متاحه من قبل مثل توفير وحدة القسطرة، جراحات الأوعية الدموية، جراحة الفكين والوجه، جراحات المخ والأعصاب، التشخيص عن بُعد .