أخبار عاجلة

"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري -
جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل -
"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا -
كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية -
إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد -
كاتب أوروبي : عمل الإرهاب الإخواني يزداد في الخفاء ويتطلب من دول أوروبا تغيير سياستها -
المنوفية : إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المنشآت الحكومية -
منهم 29 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 2537 شابا في القليوبية -
معيط: كنا نأمل أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطن بعد الإصلاحات -
مسؤول إسرائيلي: سنتعامل مع فرنسا بشأن قضية برنامج بيجاسوس «بتكتم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بالسويس يبحثان الإرتقاء بالخدمات الطبية للمحافظة

Print
وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بالسويس يبحثان الإرتقاء بالخدمات الطبية للمحافظة وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بالسويس يبحثان الإرتقاء بالخدمات الطبية للمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان منذ قليل بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة، الدكتور تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، وذلك بحضور هيئة مكتب النقابة ولفيف من قيادات مديرية الصحة بالسويس وذلك لبحث سُبل الإرتقاء بالمنظومة الصحية لصالح أهالى محافظة السويس الباسله، في ظل الشراكة بين المديرية ونقابة الأطباء .

وتشهد صحة السويس مؤخراً طفرةً في الخدمات الطبية المقدمه للمواطنين، وذلك بدعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أ ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث يتم تقديم خدمات طبية نوعية لأول مرة بالمحافظة، لم تكن متاحه من قبل مثل توفير وحدة القسطرة، جراحات الأوعية الدموية، جراحة الفكين والوجه، جراحات المخ والأعصاب، التشخيص عن بُعد .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم

جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم

عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه»

عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه»

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)