"الطاقة الذرية": إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم

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قالت إنها ضخت بدرجة نقاء 20% وهو مستوى يوصف بأنه عالي التخصيب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ضخت اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% في جهاز طرد مركزي متطور، يختلف عن الأجهزة التي تخصب بنسبة 60% في موقع نطنز، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت الوكالة في بيان لها إن "إيران ضخت اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20%، وهو المستوى الذي يوصف بأنه عالي التخصيب، في جهاز طرد مركزي متطور، غير الأجهزة الأخرى التي تخصّب حتى درجة نقاء 60% بموقعها في نطنز".

وأضافت أن "إيران أبلغتها في الأسبوع الماضي بأنها ضخت بشكل مؤقت اليورانيوم المخصب 20% في آلة واحدة وفي سلاسل متوسطة، دون جمع أي منتج".

وتابعت أنها "تحققت في وقت لاحق من أن إيران بدأت في تغذية جهاز طرد مركزي واحد فقط من طراز آي.آر-6 دون جمع المنتج".