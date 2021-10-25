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وزير الاتصالات السابق "فهاد الحمد" ضيف اللقاء الدوري بمركز تعارفوا

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وزير الاتصالات السابق "فهاد الحمد" ضيف اللقاء الدوري بمركز تعارفوا وزير الاتصالات السابق "فهاد الحمد" ضيف اللقاء الدوري بمركز تعارفوا
يتناول التواصل بين "الشورى" والمجتمع إبان فترة عضويته.. برؤية شخصية

وزير الاتصالات السابق

يستضيف مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ضمن فعاليات اللقاء الاستشاري الدوري المهني الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق، وذلك بعد صلاة مغرب يوم غد الثلاثاء بمقر المركز بالرياض.

وسيتحدث الدكتور فهاد الحمد عن "التواصل بين مجلس الشورى والمجتمع والأسرة إبان فترة عضويته، برؤية شخصية".

ودعا مركز تعارفوا المختصين في المجال الاجتماعي والأسري والمهتمين لحضور اللقاء، وإثراء المشاركة بالمداخلات والأسئلة والحوار، وذلك عبر رابط التسجيل

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0lF1ll-SrW9zqDXgrsAUDydhzDR-h6tl-cd6dhSEl_ZYyNg/viewform

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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