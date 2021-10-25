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‏"ولادة وأطفال" خميس مشيط ينفذ دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي

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بعنوان "الإنعاش القلبي الرئوي لحديثي الولادة" لمنسوبي "العناية" والأقسام الحرجة

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نفذ مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال دورة تدريبية بعنوان"الإنعاش القلبي الرئوي لحديثي الولادة NRP" لمنسوبي أقسام العناية المركزة والأقسام الحرجة، بالإضافة إلى استضافة عددٍ من منسوبي مستشفى أبها للولادة والأطفال بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة المديرية، على مدى 3 أيام .

وذلك بحضور منسق برنامج NRP في عسير ناصر عسيري وقد تحدث فيه هذه الدورة كل من المدربين الدكتور سلطان عسيري والدكتور محمد راجح والدكتور جابر الفيفي، وقد بلغ عدد المستفيدين 61 مستفيدًا ما بين أطباء واختصاصيي علاج تنفسي وكادر تمريضي، وتأتي هذه الدورة بهدف تفعيل دور المستشفى التدريبي في رفع جاهزية الطواقم الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة وتدريبها على أعلى المعايير العالمية.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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