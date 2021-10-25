قادة كردستان وسفراء أمريكا والهند والأردن يناقشون نتائج الانتخابات العراقية والوضع الأمني

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ناقش قادة كردستان مع سفيري أمريكا والهند والقنصل العام الأردني، اليوم الإثنين، نتائج الانتخابات العراقية والوضع الأمني والعلاقات الاقتصادية، بجانب ترتيبات وإجراءات الإقليم لتلقيح المواطنين ضد كورونا.

واستقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، في صلاح الدين قرب أربيل، وأعرب الأخير عن أمله في أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى استقرار العراق وقيادة العملية السياسية بنجاح.

كما أكد تولر أن شراكة الولايات المتحدة مع إقليم كردستان استراتيجية وعامل استقرار في العراق والمنطقة، متناولا التعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية المشتركة، ومشيدا بإجراءات حكومة الإقليم في مواجهة الإرهاب وجائحة كورونا، وتبادل وجهات النظر مع بارزاني حول الوضع في سوريا.

واستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، القنصل العام الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية في إقليم كردستان، فؤاد المجالي، وأشاد بدعم المملكة المتواصل للإقليم في الظروف الصعبة، مرحبا برؤية القنصل لتطوير العلاقات بين عمان وأربيل على المستويات الاقتصادية والأمنية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وفى لقاء ثالث، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، السفير الهندي لدى العراق براشانت بيساي بحضور القنصل العام الهندي في أربيل سُبهان كاين، لبحث آخر التطورات والمستجدات في العراق، ولا سيما بعد نجاح الانتخابات النيابية.

كما تناولا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والهند مؤكدين رغبتهما في توطيد آفاق التعاون وتوسيع العلاقات والتنسيق الثنائي، وبالأخص في مجالات التبادل التجاري والثقافي والاستثماري.