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أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق ببرنامج الغد استعدادا للقاء إنبي المقرر له في الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني للزمالك تناول اللاعبين لوجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحا، على أن تكون وجبة الغداء في الثالثة عصرا، ويؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في الساعة الخامسة مساءً.

كما يلقي كارتيرون محاضرة فنية على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً، على أن يتحرك الفريق لملعب المباراة في السادسة مساءً.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.