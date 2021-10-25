«قومي حقوق الإنسان»: إلغاء حالة الطوارئ خطوة مهمة نحو تعزيز وحماية الحريات

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ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان إعلان رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم.

وأكد المجلس في بيان، أن الإعلان الشجاع والواعي لهو خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري، كما انه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان.

ويؤكد مجلس حقوق الإنسان أن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء اطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم.