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الاشتراطات الجديدة للحج والعمرة.. من ضمنها احتواء الغرفة على فردين فقط

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الاشتراطات الجديدة للحج والعمرة.. من ضمنها احتواء الغرفة على فردين فقط الاشتراطات الجديدة للحج والعمرة.. من ضمنها احتواء الغرفة على فردين فقط

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أعلن سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة ، أن فتح باب استقبال المعتمرين سيتم خلال أيام، كما أعلن عن اشتراطات العمرة، من ضمنها أن أي معتمر مطلوب منه الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لأداء العمرة.

السعودية تقلل الإجراءات الاحترازية للعمرة

وأشار سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية.

يشهد المسجد الحرام توافد أعداد كبيرة من المعتمرين لأداء مناسك العمرة كما توافد اعداد كبيرة من المصليين للصلاة في المسجد الحرام، بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصلين والمعتمرين 780 موظفا لعمليات التفويج، و200 موظف لمراقبة الأبواب، و500 كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

السعودية اشترطت الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لأداء العمرة

فيما قال ا. ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السعودية، إن مستعدة لجميع الاشتراطات التي وضعتها المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، مؤكدا أن المعتمر الذي سيذهب لأداء العمرة سيتم عمل تحليل الكشف عن كورونا " pcr " له في الذهاب والعودة أيضا.

كما ذكر ناصر تركي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الصحة المصرية تنسق مع نظيرتها وزارة الصحة السعودية.

السعودية اشترطت احتواء الغرفة على فردين

واكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السعودية، أن الحج والعمرة سترتفع لأن السعودية، اشترطت أن تحتوي الغرفة على فردين فقط، مؤكدا أن جميع المنصات السعودية التي تقوم على عملية الحج والعمرة هي قطاع خاص، وسيكون التعامل إلكترونيا من خلال منصة "مقام" المملوكة للمملكة العربية السعودية.

المصرى اليوم

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