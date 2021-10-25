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شركة عقارات قطرية تعلن استئناف أعمالها في

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شركة عقارات قطرية تعلن استئناف أعمالها في مصر شركة عقارات قطرية تعلن استئناف أعمالها في

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أكدت شركة الديار القطرية عن استئناف أعمالها في السوق المصرية في حفل أقيم مساء اليوم الاثنين، بحضور السفير سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.

وأعلنت الشركة بحسب بيان، عن بدء تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع «سيتي جيت» بقيمة مليار جنيه، مشيرة إلى أن التكلفة الاستثمارية لكامل المشروع تبلع نحو 12 مليار دولار أمريكي.

يأتي ذلك ضمن خطة تستهدفها الشركة لتطوير كامل محفظة أراضيها في بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.

وتمتلك شركة الديار محفظة أراضي تصل إلى 40 مليون متر مربع ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام، وبلغت استثماراتها في وقت سابق ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن تفاصيل خطتها الاستثمارية في السوق المصري قبل نهاية العام.

من جانبه أكد خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن الوزارة تساند الإسراع في تنفيذ المشروع الواقع بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أنها ستقوم بذليل أي عقبات تواجهه الشركة عند التنفيذ، مشدد انها تقف دائمًا مع الشركات الجادة والملتزمة.

المصرى اليوم

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