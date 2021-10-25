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قرداحي: تكليف وزير العدل بمتابعة ملف التحقيقات وملف القاضي بيطار

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قرداحي: تكليف وزير العدل بمتابعة ملف التحقيقات وملف القاضي بيطار قرداحي: تكليف وزير العدل بمتابعة ملف التحقيقات وملف القاضي بيطار

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أن " عملت على تكليف وزير العدل، هنري خوري، بمتابعة ملف التحقيقات وملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار".

وخلال لقائه رابطة خريجي كلية الإعلام، قال جورج قرداحي إن "لديه إشكالية على عمل طارق بيطار، إلا أن الحل لهذا الملف قضائي وليس حكوميا".

وأشار وزير الإعلام إلى أن "رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، رجل "براغماتي" ويعرف كيفية تدوير الزوايا"، مؤكدا أن "الحكومة لا زالت تعمل اليوم وهي تعقد اجتماعات متخصصة في عدة مجالات، وهي لم توقف عملها مع توقف الجلسات مجلس.

وأضاف: "الاجتماعات المالية وغيرها من اللقاءات مستمرة برئاسة نجيب ميقاتي"، معتبرا أن "الحكومة الحالية من أفضل الحكومات من ناحية العمل والانسجام، وأن القلوب صافية بين الوزراء وهناك تجانس فيما بينهم".

وأكمل قرداحي: "نحن اليوم بحاجة إلى إنتاجية، إلا أن الأزمة الأساسية هي في نقص السيولة لدى الدولة، لا سيما وأن حكومة حسان دياب صرفت 12 مليار دولار على الدعم، وكان يمكن الاستفادة من هذه الأموال في أمور أهم".

المصدر: "الجديد"

جي بي سي نيوز

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