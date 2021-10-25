طالب بحملات مكثفة.. محافظ القليوبية يحذر من التعدي على حرم الطريق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بأنحاء المحافظة عامة، وشبرا الخيمة على وجه الخصوص، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

ووجه المحافظ، في بيان صحفي، الإثنين، مرؤوسيه بضرورة تكثيف حملات التصدي لمخالفات إشغال الطريق بنطاق المحافظة لفرض الإنضباط وإحكام السيطرة على المخالفين، مؤكدا أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وشدد المحافظ، على رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها.

كان المحافظ قام بحملة مكبرة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة لإعادة الانضباط والحفاظ على مظهرها الحضاري، مع تطبيق القانون على المخالفين، حيث تم المرور بشارع ( ١٥ مايو وشارع شعراوي ) بحي شرق وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ الحملة بإزالة الباعة الجائلين وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام. وتم خلال الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية المتواجدة بهذا النطاق، فضلا عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية وبراميل، بالإضافة إلى تكسير الأرصفة العشوائية المتواجدة أمام المحال التجارية، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.



وأسفرت الحملة عن تحرير ما يقرب من ٥٠ محضر إشغال طريق وعن إزالة ٢ من التندات المتحركة لكافيتيرا وسوبر ماركت، بالإضافة إلى مصادرة ٢٠٠ كرسي تقوم كافتيرا بافتراشهم بالشارع، مما يتسبب في إشغال للطريق العام، موجها بعمل محضر وغلق الكافتيريا مع مصادره مايقرب من ٣٠ شيشة ومصادرة 4 أنابيب بوتاجاز تشكل خطورة على المارة، وقد وجه الهجان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ تراكم قمامة بشارع شعراوي بحى شرق، موجها برفعها فورا والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها. جاءت الحملة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومن القيادات الأمنية اللواء حمادة يحيي مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا، والمقدم أحمد سالم مأمور قسم ثاني شبرا، والمقدم حسام العشري وكيل إدارة المرافق.