لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وإنذار 5 أخرى في حملة بوسط الإسكندرية

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قاد رجب النقيدي، رئيس حي وسط الاسكندرية حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في اطار تحقيق الإنضباط وتنظيم مواعيد فتح واغلاق المحلات، والمطاعم، والكافيهات، والورش.

وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت عن غلق محلين، وإنذار 5 أخرى، وضبط 35 حالة إشغال.

وأوضح «النقيدي» أن الحملة استهدفت شوارع شامبليون والاسكندر الأكبر، وسوتر وقنال السويس والفنان محمد حسن وزين العابدين والرصافة ومنشا والاسكندراني وبغداد وبدوي ومحمد يكن وشجره الدر والمهدي العباسي وقنال المحمودية، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، بمشاركة معاون رئيس حي وسط للخدمات، ورئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، وكيل إدارة إشغال الطرق، مفتشي المتابعة ومسئول الايرادات، ومديريات «الشؤون الصحية؛ التموين، الطب البيطري؛ القوي العاملة، وجهاز حماية المستهلك».

وأضاف أن الحملة أسفرت عن غلق محلين وتغريم واحد، لمخالفة مواعيد الاغلاق ،وتغريم خمسة آخرون لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالاشغالات، بإجمالي غرامات قدرها عشرة آلاف جنيه، ورفع 25 حالة اشغال متنوع، وذلك بمشاركة مدير إدارةاشغال الطريق،رئيس قسم الغلق بادارة رخص المحلات، ومفتشي المتابعة، والإيرادات.

لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية

لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية

لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية

لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية