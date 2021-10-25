أخبار عاجلة

كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية -
إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد -
كاتب أوروبي : عمل الإرهاب الإخواني يزداد في الخفاء ويتطلب من دول أوروبا تغيير سياستها -
المنوفية : إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المنشآت الحكومية -
منهم 29 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 2537 شابا في القليوبية -
معيط: كنا نأمل أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطن بعد الإصلاحات -
مسؤول إسرائيلي: سنتعامل مع فرنسا بشأن قضية برنامج بيجاسوس «بتكتم» -
الرئيس السيسي: العمل على مواجهة تغيرات المناخ يعد أمرًا حتميًا (نص كامل) -
وزير المالية : الأسعار ارتفعت عالميا 50٪ ولا يمكن تجاهل تأثيرها علينا -
القوى العاملة : تحصيل 363 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وإنذار 5 أخرى في حملة بوسط الإسكندرية

Print
لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وإنذار 5 أخرى في حملة بوسط الإسكندرية لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وإنذار 5 أخرى في حملة بوسط الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رجب النقيدي، رئيس حي وسط الاسكندرية حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في اطار تحقيق الإنضباط وتنظيم مواعيد فتح واغلاق المحلات، والمطاعم، والكافيهات، والورش.

وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت عن غلق محلين، وإنذار 5 أخرى، وضبط 35 حالة إشغال.

وأوضح «النقيدي» أن الحملة استهدفت شوارع شامبليون والاسكندر الأكبر، وسوتر وقنال السويس والفنان محمد حسن وزين العابدين والرصافة ومنشا والاسكندراني وبغداد وبدوي ومحمد يكن وشجره الدر والمهدي العباسي وقنال المحمودية، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، بمشاركة معاون رئيس حي وسط للخدمات، ورئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، وكيل إدارة إشغال الطرق، مفتشي المتابعة ومسئول الايرادات، ومديريات «الشؤون الصحية؛ ، الطب البيطري؛ القوي العاملة، وجهاز حماية المستهلك».

وأضاف أن الحملة أسفرت عن غلق محلين وتغريم واحد، لمخالفة مواعيد الاغلاق ،وتغريم خمسة آخرون لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالاشغالات، بإجمالي غرامات قدرها عشرة آلاف جنيه، ورفع 25 حالة اشغال متنوع، وذلك بمشاركة مدير إدارةاشغال الطريق،رئيس قسم الغلق بادارة رخص المحلات، ومفتشي المتابعة، والإيرادات.

لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية
لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية
لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية
لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية
لمخالفتها المواعيد .. غلق محلين وانذار ٥ أخرين فى حملة وسط الاسكندرية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مباحث التموين»: ضبط 1305 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1305 قضية تموينية خلال 24 ساعة

​​​«الغرف التجارية»: بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر بعد زيادة أسعار الزيت

​​​«الغرف التجارية»: بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر بعد زيادة أسعار الزيت