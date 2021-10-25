رئيس جامعة جنوب الوادى يؤكد دعم الدولة للعمليه التعليمية

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شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الهندسة بحضور الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وناشد رئيس الجامعة جميع الطلاب بسرعة تلقى لقاح كورونا حيث ان الجامعة لن تسمح بدخول أي طالب للحرم الجامعى اعتباراً من تاريخ 5 نوفمبر القادم إلا بعد تلقى لقاح كورونا في أي من وحدات التطعيم الموجودة والمنتشرة داخل الحرم الجامعى واشار رئيس الجامعة إلى اهمية المشاركة في الانشطة الطلابية الهادفة والتى تساهم بشكل كبير في بناء شخصية الطالب وهى الانشطة التي تحرص عليها الجامعة على مدار العام الدراسي.

جامعة جنوب الوادى

وتحدث رئيس الجامعة عن الدولة ودورها في دعم العملية التعليمية باسرها ومساعدة الطلاب غير القادرين بأساليب مختلفة واشار بان الجامعة تلعب دوراً حيوياً وفعالاً في مبادرة حياة كريمة والتى تعد المبادرة التنموية الاولى على مستوى العالم والتى تهدف إلى توفير الحياة الكريمة والنهوض بمستوى الشعب المصري كما نصح الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة وتحقيق مراد الاهل والبعد عن أي سلوك لا يليق بالحرم الجامعى.

وشدد الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على ضرورة الحرص على التعلم والاستفادة من عنصر الوقت وان الجامعة هي دار علم مجهز بكافة الامكانيات وبنية غير موجودة في باقى الجامعات وايضاً انشطة طلابية متنوعة. كما توجه والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد وبمناسبة المولد النبوى الشريف داعياً الطلاب الحرص على التفوق والنهوض بالجامعة وبالوطن الأكبر مصر.

وأشاد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالإنجازات التي تحدث في جامعة جنوب الوادى على كافة المستويات وأيضاً بالانجازات التي تحدث في المجتمع المصرى والتى تتمثل في بناء البشر وحث الطلاب على ضرورة تحديد الاهداف بعد التخرج والحرص على اكتساب المهارات. كما شاد الدكتور جمال تاج عميد كلية الهندسة بدعم ادارة الجامعة المستمر للكلية والتى كان اخرها الاستجابة لتعيين اعضاء هيئة تدريس جدد لتفعيل كافة التخصصات في الكلية.