رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة أبناء الجالية المصرية بالكويت

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وجه مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت، رسالة لطلاب الثانوية العامة من أبناء الجالية المصرية بالكويت المقيدين بالعام الحالي 2021-2022 ويرغبون بالتقدم لمنحة السفارة المصرية للإلتحاق بجامعة الكويت للعام الدراسي القادم 2022-2023

ونصت الرسالة: على طلاب الثانوية العامة (الصف الثاني عشر) من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت المقيدين بالكويت بالعام الدراسي 2021-2022، ويرغبون بالتقدم لمنحة السفارة المصرية للإلتحاق بجامعة الكويت للعام الدراسي القادم 2022-2023 أن يجتازوا اختبار القدرات الاكاديمية وذلك وفقًا لقواعد الإلتحاق بجامعة الكويت.

وأضاف مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت: لذا وجب التنويه ان التسجيل لإختبار القدرات الاكاديمية بالجامعة سوف يبدأ إعتبارًا من:

الثلاثاء الموافق 26 اكتوبر 2021، وحتى الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021

وأكد مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت أنه وفقا لما هو معلن على الموقع الرسمي لجامعة الكويت، يمكن لمن يهمه الامر التسجيل عبر الرابط التالي:

https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm