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الهجرة والتعليم تعلنان رابط تسجيل بيانات الطلبة المصريين المسجلين في الثانوية الكويتية والموجودين بمصر

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الهجرة والتعليم تعلنان رابط تسجيل بيانات الطلبة المصريين المسجلين في الثانوية الكويتية والموجودين بمصر الهجرة والتعليم تعلنان رابط تسجيل بيانات الطلبة المصريين المسجلين في الثانوية الكويتية والموجودين بمصر

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أرسلت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج لوزارة التربية والتعليم قائمة ببيانات الطلبة المصريين المسجلين في الثانوية الكويتية والمتواجدين بمصر حاليًا.

يأتى ذلك للبدء في مخاطبة سفارة الكويت بالقاهرة في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين الدولتين لإيجاد آلية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم وفقًا لما يمكن تنفيذه بناء على التواصل مع وزارة التربية بدولة الكويت، حرصًا من الدولة المصرية على إتمام أبناءها بالخارج العام الدراسي الحالي.

وفي الإطار ذاته أعلنت وزارتي الهجرة والتربية والتعليم عن البريد الإلكتروني الخاص بالمسجلين المصريين من الخارج في التعليم المصري، والذي من خلاله يستطيع أي طالب مصري بالخارج إرسال موقفه من إجراء الامتحان، حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من التواصل معهم وحل مشكلة امتحاناتهم، وذلك من خلال اللينك التالي:-
sonsabroad@yahoo.com

المصرى اليوم

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