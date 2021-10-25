لجنة حقوق الإنسان بالنواب تبشر المصريين: قريبا قرارات جريئة بعد إلغاء الطوارئ

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قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 هي بداية انطلاق لسلسلة من القرارات، وسيتبع قرار إلغاء مد حالة الطوارئ عدة قرارات إيجابية أكثر جرأة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف طارق رضوان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأثنين، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ اليوم هو احتفال بشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وأشار إلى أن إلغاء قرار حالة الطوارئ قرار دام لمدة تزيد عن الـ 70 عاما، وهذا القرار الآن تتويجاً لثورتي 2011 و2013.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القرار يعلن قضاء مصر على الإرهاب في شتى ربوعها.