اختيار سامح بسيوني أفضل شخصية مسرحية شابة بمهرجان «شرم الشيخ»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الدكتوره عبير فوزي، أمين سر جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة السادسة من المهرجان، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بالمجلس الأعلى للثقافة، عن اختيار اسم الفنان سامح بسيوني، كأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام.

وأكدت «فوزي» في بيان، أن آليه الاختيار هذا العام كانت عبارة عن قائمة من أهم الفنانين والقيادات العاملين في المسرح في مصر، وطلبنا منهم ترشيح ثلاثة أسماء للفوز بتلك الجائزه، وحصل المخرج سامح بسيوني على أعلى الأصوات نظرًا لنجاحه في إدارة مسرح الشباب ومسرح المواجهة من قبل وتنظيمه مهرجان النقابة بشكل ناجح.

وحضر المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي باقة متنوعة من المسرحين والفنانين والإعلامين منهم سيده المسرح العربي سميحة أيوب، الفنان محمد صبحى، سعاده سفير تونس محمد بن يوسف، المؤلف نادر صلاح الدين، الفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد عبدالرحمن توتا، دكتور مدحت الكاشف، المخرج عصام السيد، والدكتور مصطفى سليم، والفنان طارق صبري، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتورة إيمان عز الدين، والفنان أحمد صيام، دكتورة رانيا فتح الله.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من ذات الشهر.