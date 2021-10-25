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الانتصار برباعية.. أكبر فوز للزمالك على إنبي في تاريخ مواجهاتهما

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الانتصار برباعية.. أكبر فوز للزمالك على إنبي في تاريخ مواجهاتهما الانتصار برباعية.. أكبر فوز للزمالك على إنبي في تاريخ مواجهاتهما

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يبدأ فريق الكرة بنادي مشواره للحفاظ على لقبه بمسابقة الدوري العام موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بمواجهة فريق إنبي في الجولة الأولى.. وهو الأمر الذي يتكرر للمرة الثانية، أن يتقابل الفريق الأبيض مع نظيره البترولي بعد نسخة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ .

وخلال ٣٥ مواجهة بين الفريقين، يعد فوز الزمالك على نظيره إنبي برباعية مقابل هدف هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين وهي النتيجة التي تكررت مرتين وكانت المرة الأولى في الجولة السادسة من موسم ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩.. وسجل رباعية الزمالك الغاني الراحل جونيور أجوجو وعمرو الصفتي وأحمد مجدي وشريف أشرف.

أما المرة الثانية، فكانت ضمن مباريات الجولة الخامسة من موسم ٢٠١٨ / ٢٠١٩ وفاز الزمالك برباعية سجلها كل من محمود علاء وصلاح سليمان مدافع إنبي في مرماه وإبراهيم حسن وكاسونجو لتكون النتيجة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين التي بدأت منذ عام ٢٠٠٢ /٢٠٠٣ وحتى الآن.

المصرى اليوم

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