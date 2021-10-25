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الإعلامية فرح علي تُعلن انتهاء رحلتها مع قناة .. وتودع جمهورها برسالة مؤثرة

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الإعلامية فرح علي تُعلن انتهاء رحلتها مع قناة الزمالك.. وتودع جمهورها برسالة مؤثرة الإعلامية فرح علي تُعلن انتهاء رحلتها مع قناة .. وتودع جمهورها برسالة مؤثرة

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أعلنت الإعلامية، فرح على، مقدمة برنامج «أخبارنا» الذي يتم عرضه على شاشة قناة ، انتهاء رحلتها كمقدمة للبرنامج، ومعلنة عن استعدادها لخوض تحد جديد.ونشرت الإعلامية فرح على عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بوست أوضحت من خلاله انتهاء تجربتها كمقدمة برنامج «أخبارنا» .

وودعت جماهير الفريق الأبيض برسالة مؤثرة، قائلة:«مسائكم خير وسعاده وفرح، جمهور الزمالك العظيم الوفي والعاشق للكيان والمساند للنادي تحت أي ظروف،عشت معكم اجمل ايام حياتي داخل جدران قناة الزمالك منذ بداية الحلم الذي اصبح حقيقة بحبكم ودعمكم للقلعة البيضاء».

وأضافت فرح خلال رسالتها :«علي مدار سنتين قدمت برنامج اخبارنا وكان ميلاد هذا البرنامج ونجاحه بفضل دعمكم وحبكم لي ومن اول يوم لي كان حلمي ان اكون لسان حال كل زملكاوي وان اتحدث عن كل ما يشغل بالكم بوضوح وشفافية وتحقق الحلم ونلت ثقتكم واصبحت واحدة منكم واصبحتم اهلي واحبتوني وعشقتكم».

وأشارت قائلة«اليوم تنتهي رحلتي الجميلة التي بدأناها معآ لأبدأ رحلة جديدة في حياتي المهنية واتمني من الله عز وجل ان تكون رحلة ناجحة وموفقة»

واختتمت:«اشكركم من كل قلبي على كلامكم الجميل ورسائلكم على وسائل التواصل الاجتماعي والتي اقرأها رسالة رسالة فمحبتكم هي التي استمد منها طاقتي الايجابية التي تدفعني للامام والنجاح واشكر فريق العمل والزملاء الاعزاء داخل القناة وحقيقي كانت سنتين من أجمل سنين عمرى، الحمد لله على ما فات، وبسم الله الرحمن الرحيم في كل ما هو ات، توكلت على الله».

المصرى اليوم

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