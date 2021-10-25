أخبار عاجلة

كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية -
إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد -
كاتب أوروبي : عمل الإرهاب الإخواني يزداد في الخفاء ويتطلب من دول أوروبا تغيير سياستها -
المنوفية : إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المنشآت الحكومية -
منهم 29 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 2537 شابا في القليوبية -
معيط: كنا نأمل أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطن بعد الإصلاحات -
مسؤول إسرائيلي: سنتعامل مع فرنسا بشأن قضية برنامج بيجاسوس «بتكتم» -
الرئيس السيسي: العمل على مواجهة تغيرات المناخ يعد أمرًا حتميًا (نص كامل) -
وزير المالية : الأسعار ارتفعت عالميا 50٪ ولا يمكن تجاهل تأثيرها علينا -
القوى العاملة : تحصيل 363 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

منصة إلكترونية لتسمية منقيات الإبل

Print
منصة إلكترونية لتسمية منقيات الإبل منصة إلكترونية لتسمية منقيات الإبل
كشف المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني عن تسجيل 1500 مشارك خلال 48 ساعة في منصّة «سمّها» منذ إطلاقها أول من أمس.

وقال القحطاني خلال مؤتمر صحفي خاص بتسمية المنقيات والفرديات بتطبيق «سمها» عقده الإثنين في الرياض، أن النادي «راعي جميع الملاك الذين سجلوا وفق الضوابط، واعتمد على مبدأ المساواة والعدالة للجميع وأي مالك يرغب في اسم فبإمكانه الدخول والتسجيل وسيحصل عليه دون أن يكون لنادي الإبل قرار في تحديد الاسم لمن تعود ملكيته في الأساس وتركنا المسألة لمزايدة شفافة أمام الجميع». وبين القحطاني أن قيمة هذا الكيان اليوم تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليون ريال، مضيفًا أن نظام الأسماء والشعارات يهدف إلى تطوير بيئة الإبل الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين والرعاة للمشاركة في المهرجانات وتحفيز الشركات والقطاع الخاص عبر الاستحواذ والشراكات مع المُلاّك وحثّ الجماهير على تشجيع المنقيات، وفق هذه الشعارات.

وأشار القحطاني إلى أن اقتناء الشعارات سيعطي هُويّة إعلامية للمشاركين، ما يدعم التوجه المؤسسي للمنقيات ومُلاكها، قائلًا «سيصبح تسجيل الأسماء شرطًا للمشاركة بالمهرجانات التي ينظّمها نادي الإبل».

من جانبه قال مدير تقنية المعلومات بنادي الإبل عبدالعزيز الشهري «ترتبط عملية الهويّة الخاصة بالإبل من قبل مُلاكها عبر المزايدة على حجز الاسم أولًا في منصّة "سمّها" ثم رفع الشعار الخاص بالمنقيات والفرديات بعد صدور الموافقة على امتلاك الاسم». وأضاف الشهري، أن قيمة التسجيل 5 آلاف ريال في المنصة، قائلا «إن المبلغ المدفوع في بداية المزاد هو فقط لضمان جدية المشارك سواءً في المزايدة أو في التسجيل، وحينما يرسى المزاد على صاحب الضمان فسيخصم منه المبلغ، وإذا لم يحصل على الاسم سيسترد أي أنه ضمان مسترد في النهاية».


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
القبض على يمني ارتكب 19 جريمة

القبض على يمني ارتكب 19 جريمة

توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال الفترة الشتوية

توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال الفترة الشتوية

ضبط 29 كيلوجراما من الحشيش في مركبة مواطن

ضبط 29 كيلوجراما من الحشيش في مركبة مواطن

التحالف يدمر موقعين للصواريخ الباليستية في صعدة وعمران

التحالف يدمر موقعين للصواريخ الباليستية في صعدة وعمران