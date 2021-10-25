أردوغان يتراجع عن طرد السفراء

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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن السفراء الغربيين الذين كانوا قد دعوا للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا «تراجعوا» عن موقفهم وسيكونون «أكثر حذراً في المستقبل»، متراجعاً بدوره عن تنفيذ قرار بطردهم من البلاد.

وتابع إردوغان «لم يمكن في نيتنا أن نثير أزمة» بل أن نحمي الحقوق السيادية لتركيا.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة في تركيا الإثنين إن الرئيس أردوغان «رحب» ببيان أصدرته سفارات غربية وجاء فيه أنها تلتزم بمعاهدة دبلوماسية تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة.

وقال أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أصدر تعليمات باعتبار سفراء عشر دول غربية «أشخاصاً غير مرغوب فيهم» لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات بتهم تمويل احتجاجات والضلوع في انقلاب فاشل.