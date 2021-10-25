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المتحدث العسكري: الجيش والشرطة جناحا الأمن للدولة المصرية

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المتحدث العسكري: الجيش والشرطة جناحا الأمن للدولة المصرية المتحدث العسكري: الجيش والشرطة جناحا الأمن للدولة المصرية

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علق العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على ما تردد أن لم تحقق ما كانت تريده في حرب 73 قائلًا إن «الاحتفال بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر فخر كبير، ومصر خاضت أطول معركة جوية في التاريخ خلال حرب أكتوبر وانتصرت على إسرائيل».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أنه بالأمس شهدنا ذكرى معركة السويس التي كانت قاسية وموجعة للعدو، مؤكدًا أن المنتصر هو من فرض السلام واستعاد كامل أرضه.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتعاون عسكريًا مع كل الدول الصديقة، موضحًا أن 21 دولة و4700 مقاتل شاركوا في تدريبات النجم الساطع.

ونوه المتحدث العسكري للقوات المسلحة بأن خبرات القوات المسلحة المصرية وحدت كل المفاهيم مع كل الدول المشاركة في تدريب النجم الساطع.

وذكر أن الجيش والشرطة جناحي الأمن للدولة المصرية، متابعا أن قرار إلغاء حالة الطوارىء في البلاد جاء نتيجة تضحيات رجال الجيش والشرطة والشعب المصري كله، معلقًا: «دفعنا ثنمن غالي أوي حتى يكون هناك تنمية وتوفير فرص عمل تفتح في مجالات كثيرة».

وتابع العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن مصر مرت بفترة صعبة وهى الحرب على الإرهاب وكان بالتوزاي معها معركة التنمية، مؤكدا أن القوات المسلحة قامت بالمعركتين على التوازي مع مهام أخرى.

المصرى اليوم

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