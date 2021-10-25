استشاري: حجم الكبد الكبير يمنع إجراء تحويل المسار

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن حجم الكبد الكبير يمنع من إجراء تحويل المسار، وفي هذه الحالة تكميم المعدة هي الأنسب لخفض الوزن بالنسبة لأصحاب السمنة المفرطة.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن عملية تكميم المعدة أدت لخفض وزن أحد حالات السمنة المفرطة الذي يزيد وزنه عن 300 كيلو 200 كيلو ، وبعد ذلك قام بإجراء عملية تحويل المسار لوصول لوزن أقل من 100 كيلو.

ولفت إلى أن عملية التكميم تجرى من خلال المنظار من خلال فتحات صغيرة للغاية، ويستطيع المريض العودة للحياته الطبيعة بعد يوم من إجراء العملية.