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تاريخ مواجهات بالجولة الأولى في الدوري آخر 10 مواسم

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تاريخ مواجهات الزمالك بالجولة الأولى في الدوري آخر 10 مواسم تاريخ مواجهات بالجولة الأولى في الدوري آخر 10 مواسم

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انطلقت اليوم الإثنين مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، في نسخته رقم 63 وذلك بعد تتويج الأبيض بالدرع في الموسم الأخير.

ويفتتح مشواره بالبطولة غدا الثلاثاء، بمواجهة إنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويستعرض «المصري اليوم» تاريخ مواجهات الزمالك بالجولة الأولى من بطولة الدوري خلال العشرة مواسم الأخيرة :

* موسم 2011-2012.. نجح فريق الزمالك في الفوز بهدف نظيف على نظيره وادي دجلة سجله أحمد جعفر.

*موسم 2012-2013.. فاز الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهما عمر جابر، ومحمد رضا في مرماه.

*موسم 2013-2014.. بدأ فريق الزمالك البطولة بفوز مهم على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عيد عبدالملك، وأحمد على.

*موسم 2014-2015.. خسر فريق الزمالك أمام إنبي بنتيجة ٢/صفر، حيث سجل أهداف المباراة محمود قاعود ومحمد ناصف.

*موسم 2015-2016.. حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره وادي دجلة بهدفين دون رد، سجلهما محمود كهربا ومحمد سالم.

*موسم 2016-2017.. عبر فريق الزمالك الإنتاج الحربي بهدف دون رد سجله باسم مرسي.

*موسم 2017-2018.. تعادل فريق الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، حيث سجل للزمالك الكونغولي كابونجو كاسونجو وللإنتاج عمر السعيد.

*موسم 2018-2019.. تعادل فريق الزمالك سلبيا أمام نظيره بتروجت.

*موسم 2019-2020.. حسم فريق الزمالك مواجهة الاتحاد السكندري لصالحه بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.

*موسم 2020-2021 ..فاز فريق الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد، وخالد الحسيني في مرماه.

المصرى اليوم

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