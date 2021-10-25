★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، غدا الثلاثاء مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة فريق إنبي في الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت بالجولة الأولي للبطولة .

ويستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية تفاصيل آخر مباراتين للزمالك وإنبي في الدوري:

*المباراة الأولي كانت بالدور الأول وبالتحديد الجولة الخامسة يوم 2 يناير الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للأبيض يوسف أوباما وأشرف بن شرقي، بينما سجل للفريق البترولي رامي صبري .

*المواجهة الثانية كانت في الجولة الثانية والعشرين يوم 14 مايو الماضي، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، حيث سجل لأبناء ميت عقبة محمود علاء وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما سجل لإنبي رامي صبري.