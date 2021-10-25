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جدول زمني لفتح الدائري الأول بمكة

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جدول زمني لفتح الدائري الأول بمكة جدول زمني لفتح الدائري الأول بمكة
عقدت اللجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اجتماعها السابع أمس.

وناقشت اللجنة الجدول الزمني لفتح الطريق الدائري الأول، والمعوقات والتحديات التي تواجه كل مرحلة من مراحله، وتقييم ودراسة خطط الطوارئ لشبكة تصريف مياه السيول المرتبطة بالدائري، والأعمال المتداخلة في مشروع طريق الملك عبدالعزيز «الطريق الموازي»، وجاهزية أنظمة السلامة والوقاية من الحريق بالطريق والأعمال المتبقية للانتهاء منها وتشغيلها.

حركة الحشود

واستعرضت اللجنة الحلول المقدمة لمعالجة الأوضاع في نفق السوق الصغير، والنظر في موضوع إغلاق فتحات التهوية الخاصة به، الواقعة بالساحات الجنوبية للمسجد الحرام، والتي تؤثر على حركة الحشود، إضافة إلى مناقشة ما أُنجز في تقرير حج 1442، الذي دعت إلى إعداده الهيئة الملكية في الاجتماع السابق، ويقوم بإعداده مركز الإدارة الشاملة.

تحسينات وحلول

كما استُعرض ما جُمع من بيانات وتحليلها، بناءً على المعايير التي وضعها المركز، وتشمل: الخطط التشغيلية التي طُبقت خلال رحلة الحج، وخطط الموارد التي استُعين بها خلال رحلة الحج، وكذلك مؤشرات الأداء الرئيسة، وآليات قياس الأداء المستخدمة والملاحظات والتحديات الرئيسة، التي عُرِّفت، وكذا التحسينات والحلول المقترحة لموسم الحج القادم، علاوة على إحصاءات موسم الحج (أعداد الحجاج، إحصاءات الخدمات)، ونقاط التعاون المقترح تفعيلها مع الجهات المعنية الأخرى، والجهات المعنية برحلة الحج، وآليات الرصد والقياس المستخدمة.

مؤشرات أداء

وواصلت اللجنة التوجيهية الدائمة عرض تحديثات البيانات الواردة عن المشاريع ومؤشرات الأداء للجان والجهات الخارجية ذات العلاقة، وتقييم مدى مواءمتها مع التوجه الإستراتيجي والبرامج التي تعمل عليها الهيئة الملكية.

يذكر أن اللجنة أقرت في اجتماعها المنصرم تبني الهيئة الملكية مهمة تشكيل فريق عمل مشترك للعمل على وضع جدول زمني لفتح طريق الدائري الأول يضم الجهات ذات العلاقة ومتابعة ذلك.


الوطن السعودية

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