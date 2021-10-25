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عقوبات لـ 28 مخالفا لنظام البيئة بعسير

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عقوبات لـ 28 مخالفا لنظام البيئة بعسير عقوبات لـ 28 مخالفا لنظام البيئة بعسير
وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الاثنين، بإيقاع عقوبات وغرامات مالية بحق 10 مواطنين و7 مقيمين، بسبب ارتكابهم مخالفة إشعال النار بمتنزه السودة الواقع غرب مدينة أبها، وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لمخالفي نظام البيئة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، في بيان سابق أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، غرامة تصل إلى 3000 ريال، وللإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، يمكن الاتصال على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و «999» و«996» في جميع مناطق المملكة.

01 سبتمبر 2021

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 5 مخالفين لنظام البيئة، وهم 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة في منطقة عسير.

08 سبتمبر 2021

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة، وهما مواطنان ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بمنطقة عسير.

14سبتمبر 2021

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على موقع لبيع الحطب في خميس مشيط، 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات «البنجلادشية واليمنية والباكستانية واليمنية» بحوزتهم أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروضة للبيع.

16 سبتمبر 2021

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة، وهم 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بعسير.


الوطن السعودية

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