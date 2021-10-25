أخبار عاجلة

أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية -
المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن -
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية

Print
أكد أن هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة وتقدم الحلول لمشكلاتها

رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أ.د عبدالرحمن اليوبي المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث والدراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وثمن "اليوبي" لوزير التعليم موافقته على انعقاد المؤتمر مما يؤكد نجاح المملكة في تجاوز الجائحة، و ممتدحاً التعامل الاحترافي الذي تعاملت به الجهات المعنية مع الجائحة.

وأكد "اليوبي "على أن البحث العلمي يعد مرتكزاً أساسياً في تنمية المجتمعات، وأن مثل هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة من خلال معالجة بعض المشاكل.

كما ثمن "اليوبي" لكلية الاقتصاد والإدارة دورها وعملها من خلال عميدها وفرق العمل بها التي تؤكد ريادة جامعة المؤسس.

رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية

أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية

المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن

المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن

"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية"

"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية"

بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية