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متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي

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متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي

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أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حديث الرئيس عبدالفتاح ، بشأن قرار إلغاء حالة الطوارئ به معاني عميقة علينا تدبرها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم يغفل من دفعوا أرواحهم ثمنا لحالة الاستقرار التي أوصلتنا للجمهورية الجديدة.

وأضاف السفير بسام راضي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعكس تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساندة الشعبية.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تقوم به الدولة المصرية منذ سبع سنوات.

المصرى اليوم

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