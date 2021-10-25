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بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء)

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بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء) بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء)

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أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية، مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات منصة ‎ Scopus، وتعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التي تتضمن أعلى 2 % من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وعدد الاستشهادات، ومعامل هيرش والتأليف المشترك، وتم نشر هذا التقرير في دار النشر الدولية السيفير ولقد احتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، أن الجامعة فازت بالانضمام إلى القائمة بـ10 أساتذة من علمائها في مجالي الهندسة والعلوم، ضمن دراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2021.

وأكد أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، للارتقاء بالبحث العلمي والمشروعات البحثية وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا،وأن هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية.

والفائزين هم: الدكتور سامح ندا، والدكتور حمدي حسن، والدكتور محمد عياد، والدكتور محمود احمد، والدكتور مروة القاضي، والدكتور محمد جبريل، والدكتور محمد أبوزهاد، والدكتور أحمد عبدالمنعم، والدكتور حسام شلبى، والدكتور حسن شكرى.

المصرى اليوم

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