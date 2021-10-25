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تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ

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تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ

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نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة بالقرى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 21430طائر ضد الأمراض الوبائية، 5680 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، و4000طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير 7 أسواق، و18 رياشة، ومعاينة مزرعتين، وسحب 16 عينة ما قبل البيع، بإجمالي 15000طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأمكنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بمداخل ومخارج المحافظة.

المصرى اليوم

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