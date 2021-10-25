ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي»

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رفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الانتقادات الموجهة إلى وزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور عن الردع النووي.



وأكد زايبرت اليوم الاثنين أنه طالما ظلت بعض الدول تفهم الأسلحة النووية على أنها من وسائل النزاع العسكري «فهناك حاجة إلى الحفاظ على ردع نووي في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ولفت إلى أن هذا الأمر منصوص عليه «في معاهدة الائتلاف».

كان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة، رولف موتسنيش، انتقد التصريحات الأخيرة لكرامب-كارنباور ووصفها بأنها «غير مسؤولة» واتهمها بأنها بذلك تزيد من وتيرة التصعيد.

واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الألماني في موسكو لإجراء حديث حول هذا الأمر حسبما ذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، وقالت الوزارة إن مثل هذه التصريحات تثير توترات في أوروبا ولا تسهم في تطبيع الوضع.