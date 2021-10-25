أخبار عاجلة

أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية -
المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن -
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي»

Print
ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي» ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت، الانتقادات الموجهة إلى وزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور عن الردع النووي.


وأكد زايبرت اليوم الاثنين أنه طالما ظلت بعض الدول تفهم الأسلحة النووية على أنها من وسائل النزاع العسكري «فهناك حاجة إلى الحفاظ على ردع نووي في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ولفت إلى أن هذا الأمر منصوص عليه «في معاهدة الائتلاف».

كان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة، رولف موتسنيش، انتقد التصريحات الأخيرة لكرامب-كارنباور ووصفها بأنها «غير مسؤولة» واتهمها بأنها بذلك تزيد من وتيرة التصعيد.

واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الألماني في موسكو لإجراء حديث حول هذا الأمر حسبما ذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، وقالت الوزارة إن مثل هذه التصريحات تثير توترات في أوروبا ولا تسهم في تطبيع الوضع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد رفضه الاستقالة .. رئيس الحكومة اللبنانية: ناشدت قرداحي تغليب حسه الوطني

بعد رفضه الاستقالة .. رئيس الحكومة اللبنانية: ناشدت قرداحي تغليب حسه الوطني

السيسي يلتقي رئيس الحكومة الليبية

السيسي يلتقي رئيس الحكومة الليبية

الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني

الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني

في كورويا الجنوبية .. الحكومة تعلن قواعد جديدة للتعايش مع كورونا وتخفيف القيود

في كورويا الجنوبية .. الحكومة تعلن قواعد جديدة للتعايش مع كورونا وتخفيف القيود